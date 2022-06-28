Агент Оздоева подтвердил интерес «Аль-Хиляль» к своему клиенту

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Анзор Гаргаев, представитель бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева рассказал, что его подопечный получил два предложения от клубов из Саудовской Аравии.
Агент Оздоева подтвердил интерес «Аль-Хиляль» к своему клиенту
  • РИА Новости

«У Оздоева есть два предложения от клубов из Саудовской Аравии, в том числе и от команды «Аль-Хиляль», — приводит слова Гаргаева РИА Новости.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее бывший игрок «Зенита» Евгений Корнюхин отреагировал на информацию о том, что Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 

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