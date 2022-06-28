Агент Оздоева подтвердил интерес «Аль-Хиляль» к своему клиенту

Анзор Гаргаев, представитель бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева рассказал, что его подопечный получил два предложения от клубов из Саудовской Аравии.

«У Оздоева есть два предложения от клубов из Саудовской Аравии, в том числе и от команды «Аль-Хиляль», — приводит слова Гаргаева РИА Новости.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее бывший игрок «Зенита» Евгений Корнюхин отреагировал на информацию о том, что Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.