Экс-футболиста «Зенита» Корнюхина смущает возможный переход Оздоева в Саудовскую Аравию

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Бывший игрок «Зенита» Евгений Корнюхин отреагировал на информацию, что бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Экс-футболиста «Зенита» Корнюхина смущает возможный переход Оздоева в Саудовскую Аравию
  • РИА Новости

«В Турции ещё можно попробовать поиграть, а в Саудовскую Аравию футболисты едут, чтобы закончить карьеру. Туда приезжают игроки, которые добились чего-то в своей стране, а потом едут заработать на всю жизнь», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Он заявил, что его смущает возможный переход Оздоева в Саудовскую Аравию. По его словам, Магомед ещё не в том возрасте, чтобы думать о завершении карьеры.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе Оздоева в клуб из Саудовской Аравии.

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