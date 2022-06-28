Игонин не считает шагом назад возможный переход Оздоева в клуб Саудовской Аравии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе бывшего полузащитника санкт-петербургской команды Магомеда Оздоева в клуб из Саудовской Аравии.

«Не сказал бы, что это шаг назад. За последнее время у них очень неплохо поднялся уровень футбола. В плане личностных спортивных достижений это не такой шаг назад», — цитирует Игонина «Чемпионат».

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал возможный уход Оздоева в Саудовскую Аравию.