Игонин не считает шагом назад возможный переход Оздоева в клуб Саудовской Аравии

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе бывшего полузащитника санкт-петербургской команды Магомеда Оздоева в клуб из Саудовской Аравии.
Игонин не считает шагом назад возможный переход Оздоева в клуб Саудовской Аравии
  • РИА Новости

«Не сказал бы, что это шаг назад. За последнее время у них очень неплохо поднялся уровень футбола. В плане личностных спортивных достижений это не такой шаг назад», — цитирует Игонина «Чемпионат».

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал возможный уход Оздоева в Саудовскую Аравию.

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