Мостовой прокомментировал возможный уход Оздоева в Саудовскую Аравию

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию, что бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Мостовой прокомментировал возможный уход Оздоева в Саудовскую Аравию
  • РИА Новости

«Когда мы говорим про Саудовскую Аравию или похожую страну, то тут прежде всего деньги. Шаг назад в плане футбола — да. Но что с этого шага назад в плане футбола? Если уедет, то заработает гораздо больше», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что Оздоев в последнее время не играл в России и с точки зрения ситуации он всё правильно делает. По его словам, сегодня на первом месте контракты и деньги.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

 

 

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