В «Спартаке» сообщили, что Тиль продолжит карьеру в ПСВ

Бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в нидерландском футбольном клубе ПСВ.

«Спартак» и клуб из Эйндховена достигли договорённости о полноценном трансфере 24-летнего игрока, сообщается на официальном сайте клуба.

Минувший сезон хавбек выступал на правах аренды в «Фейеноорде», в составе которого он провёл 49 матчей, забил 21 мяч и отдал пять голевых передач.

Напомним, что Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ за €15 млн в августе 2019 года. На его счету 24 игры, два забитых мяча и три результативных паса в составе москвичей.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.