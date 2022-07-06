Ещенко предположил, по какой тактике будет играть «Спартак» в матче за Суперкубок России

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко пошутил, что московский клуб может выбрать тактику 9—0—1 в матче с «Зенитом» за Суперкубок страны.

«Посмотрим. Может, будет тактика 9—0—1. Тем и интересен будет этот матч», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что у красно-белых мало кто готов к борьбе за чемпионство.