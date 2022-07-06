Ещенко предположил, по какой тактике будет играть «Спартак» в матче за Суперкубок России
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«Посмотрим. Может, будет тактика 9—0—1. Тем и интересен будет этот матч», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.
Ранее бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что у красно-белых мало кто готов к борьбе за чемпионство.