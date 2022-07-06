Бояринцев: в «Спартаке» бороться за чемпионство готов пока только Джикия

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев считает, что у красно-белых мало кто готов к борьбе за чемпионство.

«Буду банален, но я вижу только Джикию пока. Он может потащить за собой, на него можно точно делать ставку. Есть Соболев — да, что-то может, но нет стабильности. Взяли Зиньковского. Супертрансфер! Очень хорошо, что такие игроки появляются, надо таких ещё искать», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Контракт с Зиньковским подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее футболист красно-белых Квинси Промес рассказал об эмоциях после представления песни, которую он исполнил вместе с блогером Егором Шипом и рэпером Александром Степановым (ST).