Промес поделился эмоциями от совместной песни с блогером Шипом и рэпером ST

Футболист «Спартака» Квинси Промес рассказал об эмоциях после представления песни, которую он исполнил вместе с блогером Егором Шипом и рэпером Александром Степановым (ST).

«Я просто делаю то, что люблю. Я люблю играть в футбол и забивать мячи. И люблю заниматься музыкой, танцевать. И мне кажется, что получилось всё просто здорово. Мы трое совсем разные — и поэтому проект получился таким крутым. Не пытались составить конкуренцию Максим. Это новый свежий клип. Красивая песня. И в будущем она может занять своё место в болельщицкой среде», — рассказал Промес.

Съёмки клипа проходили на стадионе «Открытие Арена» и на корабле Winliner в рамках празднования 100-летия ФК «Спартак».

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году, а до этого выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. На его счету в общей сложности 177 матчей, 81 мяч и 41 результативная передача в составе москвичей.

Ранее в сети появился клип с участием Промеса.