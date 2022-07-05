Промес поделился эмоциями от совместной песни с блогером Шипом и рэпером ST

Короткая ссылка
Футболист «Спартака» Квинси Промес рассказал об эмоциях после представления песни, которую он исполнил вместе с блогером Егором Шипом и рэпером Александром Степановым (ST).
Промес поделился эмоциями от совместной песни с блогером Шипом и рэпером ST
  • РИА Новости

«Я просто делаю то, что люблю. Я люблю играть в футбол и забивать мячи. И люблю заниматься музыкой, танцевать. И мне кажется, что получилось всё просто здорово. Мы трое совсем разные — и поэтому проект получился таким крутым. Не пытались составить конкуренцию Максим. Это новый свежий клип. Красивая песня. И в будущем она может занять своё место в болельщицкой среде», — рассказал Промес.

Съёмки клипа проходили на стадионе «Открытие Арена» и на корабле Winliner в рамках празднования 100-летия ФК «Спартак».

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году, а до этого выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. На его счету в общей сложности 177 матчей, 81 мяч и 41 результативная передача в составе москвичей.

Ранее в сети появился клип с участием Промеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить