В сети появился клип с участием Промеса

Футболист «Спартака» Квинси Промес, блогер Егор Шип и рэпер Александр Степанов (ST) представили новую песню.

Клип на песню «Наше имя знают все» представлен на Youtube-канале Егора Шипа.

Съёмки клипа проходили на стадионе «Открытие Арена» и корабле Winliner в рамках празднования 100-летия ФК «Спартак».

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. До этого он выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. На его счету в общей сложности 177 матчей, 81 мяч и 41 результативная передача в составе москвичей.

Ранее в «Спартаке» рассказали о ситуации с Мартинсом, который не прибыл в расположение клуба.