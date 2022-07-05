В «Спартаке» рассказали о ситуации с Мартинсом, который не прибыл в расположение клуба

Полузащитник Кристофер Мартинс не прибыл в расположение «Спартака».

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем. При этом люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы.

Уточняется, что в ближайшее время в клубе ждут возвращения футболиста.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее в «Спартаке» объявили о возвращении Мозеса и Николсона.