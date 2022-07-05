В «Спартаке» объявили о возвращении Мозеса и Николсона

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Полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон вернулись в московский «Спартак».
В «Спартаке» объявили о возвращении Мозеса и Николсона
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, нигериец пропустил сборы в Тарасовке по причинам личного характера, а ямаец был в отпуске после выступления за сборную.

Мозес выступает за красно-белых с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Николсон присоединился к столичному клубу в декабре 2021 года. Он провёл 12 матчей за красно-белых в РПЛ и забил пять мячей.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какой схемы игры будет придерживаться команда.

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