Абаскаль: остановились на игре в четыре защитника, а далее будем гибкими

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какой схемы игры будет придерживаться команда.
Абаскаль: остановились на игре в четыре защитника, а далее будем гибкими
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Любая схема — статическая история. Мы в матчах уже пробовали разные варианты, провели две встречи. Пока есть три схемы, но остановились на игре в четыре защитника, а далее будем достаточно гибкими. У каждого футболиста есть свои особенности. Одно дело, если играет Зиньковский, другое — Промес или Шамар Николсон впереди. У каждого есть свои особенности, плюсы и минусы. Исходя из этого будем подбирать схему», — отметил Абаскаль.

Ранее Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить «Спартак».

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