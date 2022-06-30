Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил возглавить московский клуб.

«Естественно, когда принимается такое решение, то оно не принимается быстро. Но я пообщался с людьми, увидел желание, страсть и большое желание руководства клуба работать. И меня убедили в безопасности, это позволило мне принять такое решение. Для меня не существует никаких рамок в выборе страны. Поэтому я здесь», — заявил Абаскаль.

Он также рассказал, когда его семья присоединится к нему в России.

«Моя жена скоро будет здесь, она всегда за мной следует. Работал в пяти разных странах. Сейчас она на Майорке, но приедет. И вся семья меня поддержала, потому что это большой шаг вперёд в моей карьере», — добавил Абаскаль.

Ранее в «Спартаке» рассказали о подготовке команды к Суперкубку.