В «Спартаке» рассказали о подготовке команды к Суперкубку

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок с «Зенитом».

«Команда готовится, сбор идёт достаточно давно. Ближе к матчу мы будем проводить тренировки в Тушине. Поедем, я думаю, 8 июля в Санкт-Петербург. Всё стандартно», — рассказал Зеленов.

Он также добавил, что в матче примут участие игроки, которые находятся в расположении «Спартака». Те, кто присоединится позже, не успеют прийти в форму, отметил Зеленов.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» ждут возможных провокаций от Шнурова в игре с «Зенитом».