В «Спартаке» рассказали о подготовке команды к Суперкубку
- РИА Новости
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«Команда готовится, сбор идёт достаточно давно. Ближе к матчу мы будем проводить тренировки в Тушине. Поедем, я думаю, 8 июля в Санкт-Петербург. Всё стандартно», — рассказал Зеленов.
Он также добавил, что в матче примут участие игроки, которые находятся в расположении «Спартака». Те, кто присоединится позже, не успеют прийти в форму, отметил Зеленов.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» ждут возможных провокаций от Шнурова в игре с «Зенитом».