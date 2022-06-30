В «Спартаке» рассказали о подготовке команды к Суперкубку

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок с «Зенитом».
В «Спартаке» рассказали о подготовке команды к Суперкубку
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Команда готовится, сбор идёт достаточно давно. Ближе к матчу мы будем проводить тренировки в Тушине. Поедем, я думаю, 8 июля в Санкт-Петербург. Всё стандартно», — рассказал Зеленов.

Он также добавил, что в матче примут участие игроки, которые находятся в расположении «Спартака». Те, кто присоединится позже, не успеют прийти в форму, отметил Зеленов.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» ждут возможных провокаций от Шнурова в игре с «Зенитом».

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