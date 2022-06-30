В «Спартаке» ждут возможных провокаций от Шнурова в игре с «Зенитом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о выступлении группы «Ленинград» в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Главная программа будет на футбольном поле, а что там и кто будет петь, это болельщики оценят. Я не сомневался, что там будет «Ленинград», что «Зенит» не упустит этого шанса. Молодцы», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Он также не исключил, что могут быть провокации со стороны Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», в адрес «Спартака».

Встреча состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее Квинси Промес рассказал о подготовке «Спартака» к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».