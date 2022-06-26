Промес рассказал о подготовке «Спартака» к матчу за Суперкубок России с «Зенитом»
- РИА Новости
«Сейчас важно потрудиться и набрать хорошую форму. Впереди у нас Суперкубок. И три товарищеских матча — это подготовка к игре за трофей», — сказал Промес в видеоролике на YouTube-канале красно-белых.
По его мнению, на данный момент необходимо посмотреть, в каком состоянии находится каждый игрок москвичей, а уже затем говорить о тактических изменениях.
«Сейчас важнее, что все здоровы и тренируются изо всех сил, чтобы быть готовыми к «Зениту», — добавил нидерландец.
Встреча состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.
Ранее Промес назвал хорошим профессионалом нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.