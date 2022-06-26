Промес рассказал о подготовке «Спартака» к матчу за Суперкубок России с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как команда готовится к матчу с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России по футболу.

«Сейчас важно потрудиться и набрать хорошую форму. Впереди у нас Суперкубок. И три товарищеских матча — это подготовка к игре за трофей», — сказал Промес в видеоролике на YouTube-канале красно-белых.

По его мнению, на данный момент необходимо посмотреть, в каком состоянии находится каждый игрок москвичей, а уже затем говорить о тактических изменениях.

«Сейчас важнее, что все здоровы и тренируются изо всех сил, чтобы быть готовыми к «Зениту», — добавил нидерландец.

Встреча состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее Промес назвал хорошим профессионалом нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.