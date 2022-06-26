Промес назвал хорошим профессионалом нового главного тренера «Спартака» Абаскаля

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о новом главном тренере команды — испанце Гильермо Абаскале.
Промес назвал хорошим профессионалом нового главного тренера «Спартака» Абаскаля
  • РИА Новости

«Атмосфера хорошая. Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше друг друга узнать и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьёмся большого успеха», — сказал Промес в видеоролике на YouTube-канале красно-белых.

Он также поприветствовал наставника и отметил, что правильная атмосфера в клубе является одним из ключевых условий для победы в чемпионате России.

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Промес поделился эмоциями после того, как вернул себе десятый номер.

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