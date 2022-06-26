Промес: десятый номер в «Спартаке» вернулся к тому, у кого и должен быть

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после того, как вернул себе десятый номер.

«Для меня он многое значит. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с «десяткой» связаны яркие воспоминания и события. Считаю, номер вернулся к тому, у кого и должен быть», — сказал Промес в видео на YouTube-канале красно-белых.

В минувшем сезоне под десятым номером выступал полузащитник Зелимхан Бакаев, который ушёл в «Зенит».

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. До этого он выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. На его счету в общей сложности 177 матчей, 81 гол и 41 результативная передача в составе москвичей.

Ранее сообщалось, что дубль Промеса помог «Спартаку» сыграть вничью с «Аланией» в первом матче под руководством Гильермо Абаскаля.