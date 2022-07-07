Мовсисян: финансирование у «Зенита» всегда было больше, чем у «Спартака»

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Бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян рассказал, в чём «Зенит» превосходит московскую команду.
Мовсисян: финансирование у «Зенита» всегда было больше, чем у «Спартака»
  • РИА Новости

«Чего не хватает «Спартаку», чтобы остановить гегемонию «Зенита»? «Зенит» и «Спартак» всегда являлись топ-командами России, но у питерцев всегда было больше финансирование», — цитирует Мовсисяна Metaratings.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Изначально красно-белые намекнули на бойкот матча из-за несогласия с местом проведения игры.

Ранее Юра Мовсисян прокомментировал решение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.

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