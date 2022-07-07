Мовсисян считает неприемлемой игру армянина Захаряна за сборную России

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Бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян прокомментировал решение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна выступать за российскую национальную команду.

«Удивило ли меня решение Захаряна играть за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем», — цитирует Мовсисяна Metaratings.

18-летний Захарян является воспитанником «Динамо» и дебютировал за основу в 2021 году. В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 34 матча в составе «Динамо», забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

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