«Неслучайно Карпин вызывал его в сборную России»: почему Зиньковский способен стать новым лидером «Спартака»

«Спартак» согласовал с «Крыльями Советов» трансфер лучшего ассистента РПЛ Антона Зиньковского. Контракт с полузащитником заключён до окончания сезона-2026/27. Футболист уже присоединился к команде, хотя формально его соглашение вступит в силу лишь 2 июля. Денис Бояринцев полагает, руководство красно-белых подписало классного игрока, с которым команде будет по силам бороться за медали. Дмитрий Гунько советует не воспринимать воспитанника «Чертаново» как замену Зелимхану Бакаеву, а Игорь Колыванов считает, что связка вингера с Александром Соболевым заработает на полную мощность.

«Давно перерос уровень «Крыльев Советов»

Переход Антона Зиньковского в «Спартак» — одно из самых заметных событий в текущем межсезонье. Воспитанник «Чертаново» пополнил состав «Крыльев Советов» в 2019-м и на протяжении трёх с половиной сезонов вёл команду за собой, пропуская матчи лишь по причине травм и дисквалификаций. Он не покинул Самару даже когда команда вылетела в ФНЛ, хотя на него уже был серьёзный спрос. Техничный хавбек остался и помог ей вернуться обратно в элиту, после чего провёл самый успешный сезон в карьере.

Однако сейчас он воспользовался одним из последних шансов попробовать свои силы в топ-клубе. В апреле футболисту исполнилось 26, и с каждым годом сделать новый шаг в карьере было бы значительно сложнее. Наверняка, примером для Зиньковского послужил зимний переход Ивана Сергеева в «Зенит». Нападающий за три месяца успел не только завоевать золотые медали, но и пробиться в основной состав, хотя поначалу его перспективы выглядели туманно.

По мнению бывшего игрока «Спартака» Дениса Бояринцева, полузащитник в состоянии повторить успех бывшего партнёра. Более того, тренер уверен, после приобретения нескольких исполнителей такого класса красно-белым будет по силам побороться за медали в новом сезоне.

«Безусловно, Зиньковский давно перерос уровень «Крыльев Советов». Считаю, это очень хорошее приобретение для «Спартака». Ещё когда работал в ивановском «Текстильщике», запомнил его по игре за «Чертаново». Уже тогда он был техничным парнем, а сейчас, действительно, стал одним из лидеров в Самаре», — заявил специалист в интервью RT.

Пути Бояринцева и Зиньковского во многом схожи, поскольку первый также перешёл в «Спартак» в 26 лет (из «Рубина») и в итоге провёл за команду более 100 матчей. По его признанию, самым сложным на первых порах оказалась работа бок о бок со звёздами: Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым и другими. Но у Антона таких проблем, считает эксперт, возникнуть не должно.

«Конечно, внимание к футболисту в «Крыльях Советах» и «Спартаке» разное. Команда рассматривается под микроскопом, ответственность очень высокая. И многие с ней не справляются. Но у меня вроде получилось. Сегодня молодёжь немного другая. И в «Спартаке» сейчас нет таких людей, которые могут похвастать легендарными достижениями. Поэтому Антон спокойно вольётся в коллектив. Тем более, если он в человеческом плане нормальный парень», — добавил Бояринцев.

«Входит в число лучших полузащитников РПЛ»

Высокий уровень игры Зиньковского не вызывает вопросов, однако интрига в том, получится ли у него действовать столь же ярко (как в Самаре), в составе гранда, где выше и требования, и конкуренция, и уровень сопротивления. В противном случае хавбек рискует повторить судьбу Остона Урунова, неплохо зарекомендовавшего себя в «Уфе», но провалившегося в «Спартаке».

Бывший нападающий сборной России, а ныне наставник Игорь Колыванов уверен, хотя у хавбека и есть задатки превратиться в одного из лидеров красно-белых, сначала придётся серьёзно потрудиться, чтобы почувствовать уверенность в себе.

«Прежде всего нужно будет доказывать свою состоятельность. В «Крыльях» он это уже сделал. Но в Москве конкуренция серьёзнее, и партнёры выше классом. Ему будет непросто. В любом случае Антон качественный, быстрый игрок. Неслучайно Валерий Карпин вызывал его в сборную России. Поэтому интересно посмотреть, каким он предстанет в «Спартаке», — подчеркнул в комментарии RT специалист.

Бояринцев же не сомневается, что воспитанник «Чертаново» мог бы заиграть в любом другом сильном клубе страны, тем более в разные годы им интересовались «Зенит» и «Краснодар».

«Антон, на мой взгляд, входит в число лучших полузащитников РПЛ. Здорово, что он попал именно в «Спартак». Это суперприобретение для команды. У нас любят говорить, что нет сильных российских футболистов. Но они есть, и Зиньковский однозначно усилит любой коллектив, борющийся за медали», — подчеркнул Бояринцев.

Статистика только подтверждает эти слова. Например, если брать последние три сезона, хавбек является одним из лучших ассистентов в стране в национальном первенстве. Выступая за скромные «Крылья», он отдал 29 результативных передач, пусть один год и пришёлся на ФНЛ. Столько же ассистировал партнёрам только Артём Дзюба, у Зелимхана Бакаева — лишь 22, а у Рифата Жемалетдинова и Себастьяна Шиманьски — вовсе 16 и 14, соответственно. При этом в последнем розыгрыше чемпионата страны Зиньковский с запасом стал лучшим в рейтинге ассистентов.

В его лице высокие и фактурные Шамар Николсон и Александр Соболев обретут отличного диспетчера, тем более он всегда готов делиться мячом и не тянет одеяло на себя.

«Зиньковский с удовольствием играет на партнёров, создаёт моменты, обладает прекрасным дриблингом и хорошим видением поля. Способен также отдать острый разрезающий пас с фланга низом «в коридорчик», — объяснил Колыванов.

Особенно здорово новичок должен взаимодействовать с Соболевым, с которым вместе отыграл за «Крылья» первую часть сезона-2019/20. Тогда нападающий забил с его передач три мяча и в качестве одного из лучших бомбардиров первенства отправился в аренду в «Спартак».

«Связка Зиньковского и Соболева работала в «Крыльях». Они должны дополнять друг друга и в «Спартаке». Александр — большой, мощный, атлетичный нападающий. Антон более юркий, шустрый, быстрый. Вполне возможно, Соболев с подач партнёра забьёт много мячей. Поживём — увидим», — добавил Колыванов.

К тому же в Тарасовке футболист воссоединится с другими воспитанниками «Чертаново» — Данилом Пруцевым и Наилем Умяровым, с которыми он отыграл не один сезон.

«Зиньковского взяли не на замену Бакаеву»

В роли главного ассистента вингер должен заменить ушедшего в «Зенит» Бакаева. При этом, если изучить продвинутую статистику завершившегося розыгрыша национального первенства, болельщикам не о чем беспокоиться. Экс-футболист «Крыльев» оказался лучше почти по всем основным показателям: удары по воротам (2,3 против 1,1), удачный дриблинг (2,1 — 1,2), количеству передач (26,6 — 20,6) и их точности (74,2 — 71,8 %), длинным переводам (1,7 — 1,0) и кроссам (1,3 — 1,1). Зелимхан превзошёл Антона только в одном компоненте — ключевых пасах (2,3 — 1,5).

О превосходстве Зиньковского по «ассистам» говорилось ранее. Также он добавил к званию лучшего распасовщика четыре гола, тогда как Бакаев не отличился ни разу. Воспитанник «Чертаново» обладает поставленным ударом с обеих ног. Весной он забил два великолепных мяча «Зениту» и «Сочи» выстрелами из-за пределов штрафной с левой. Тем не менее, бывший наставник «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что сравнивать хавбеков не имеет смысла.

«Нельзя говорить, что Зиньковского взяли на замену Бакаеву. Он играет слева. Там же, где Квинси Промес. Может быть, в плане бюджета или трансферной политики рокировка произошла. Условно говоря, освободилась ставка, и её занял Зиньковский. Но это не замена по позиции», — отметил специалист.

Бояринцев же согласился с тем, что уроженец Новороссийска смотрится интереснее и, главное, конкретнее в завершении, и это отражается на статистике.

«У Антона отличный скоростной дриблинг. Да, Зелимхан хороший футболист, но в плане реализации и ряда других моментов конкурент смотрится поинтереснее. Об этом свидетельствует и большое количество голевых передач», — подчеркнул тренер.

«Абаскалю такой футболист подойдёт»

Однако серьёзной проблемой для Гильермо Абаскаля станет совмещение на поле новичка и Промеса. У россиянина есть опыт выступлений и на острие нападения, и на позиции оттянутого форварда, и атакующего полузащитника, и на правом фланге, но всё же лучше всего он проявляет себя слева. Здесь техничный хавбек получает возможность идти в дриблинг со смещением к штрафной, чтобы в дальнейшем нанести удар с рабочей правой или отдать тонкий пас.

Интересно, что в прошлом сезоне он лишь раз появился на правом краю, в матче с «Локомотивом», и та встреча завершилась для «Крыльев» поражением — 0:2. По мнению Гунько, использование футболиста в «Спартаке» в некомфортном амплуа исключено.

«Я не думаю, что Антон будет играть справа. Лучше брать футболиста и раскрывать его лучшие качества на поле, чем пытаться приспособить под тренерскую схему. А уже дальше посмотрим, какая у них получится конкуренция с Промесом», — предположил специалист.

При этом нельзя исключать, что обладающий тонким последним пасом хавбек по примеру Бакаева способен проявить себя и на позиции «десятки». Если Абаскаль, как в «Базеле», будет делать ставку на расстановку 4-2-3-1, футболист такой формации окажется ему необходим.

«Зиньковский более командный игрок, он активнее взаимодействует с партнёрами. Если Бакаева делали «десяткой», то можно ставить и его. Но способен ли новичок выполнять необходимый объём на данной позиции, сказать сложно», — подытожил Гунько.

Бояринцев же считает, что вингера, учитывая огромную пользу, которую он принесёт в атаке, следует частично освободить от черновой работы, переложив её на партнёров.

«Всё будет зависеть от предложенной Абаскалем схемы. Мне кажется, испанцу такой атакующий футболист подойдёт. И возможно, от какой-то черновой работы Антона освободят. Но в любом случае, как бы ты не был хорош в атаке, сегодня каждому на поле важно перемещаться и отрабатывать в обороне»», — заключил эксперт.