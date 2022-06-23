Каттани считает, что Зиньковский значительно усилит «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.

«Зиньковский — это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду. Мы закрыли сделку на более скромных условиях», — цитирует Каттани пресс-служба красно-белых.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее стала известна месячная зарплата Зиньковского.