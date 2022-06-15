В «Зените» официально объявили о подписании Бакаева

Пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о подписании полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьёзно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 25-летнйи футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. Он покинул команду в начале июля.

Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани рассказал, почему московский клуб не продлил контракт с Бакаевым.