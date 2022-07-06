Экс-защитник «Зенита» не считает петербургскую команду фаворитом в матче за Суперкубок

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин не уверен в победе команды из Санкт-Петербурга в матче за Суперкубок России со «Спартаком».

«Жду бескомпромиссной борьбы. Как бы ни развивались события, матчи между «Зенитом» и «Спартаком» всегда интересно проходят. Уверен ли в победе «Зенита»? Нет, абсолютно не уверен. Конечно, петербургский клуб — фаворит встречи, но одна взятая игра может завершиться как угодно», — приводит слова Лепёхина «Матч ТВ».

Он также заявил, что на «Спартак» не должно повлиять прошлогоднее поражение от «Зенита» со счётом 7:1. По его мнению, после того матча прошло уже много игр и проигрыш уже забыт.

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее РФС объявил судейскую бригаду на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».