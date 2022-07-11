Хохлов отреагировал на назначение Фомина капитаном «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал новость о назначении Даниила Фомина капитаном команды.

«Нужно понимать, как происходило это назначение. Я думаю, что Фомин — один из тех игроков, который является лидером команды и вполне заслуженно может получить капитанскую повязку. В какой-то степени для Антона Шунина это может быть обидно», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Зимой СМИ сообщали, что Фоминым интересуется «Кристал Пэлас».

Ранее Хохлов высказал мнение, что потеря защитника Ивана Ордеца и игрока обороны Фабиана Бальбуэны является критичной для московского клуба.