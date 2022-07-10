Хохлов считает, что потеря Ордеца и Бальбуэны критична для «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов высказал мнение, что потеря защитника Ивана Ордеца и игрока обороны Фабиана Бальбуэны является критичной для московского клуба.

«Ордец давно за команду не играл, а уход Бальбуэны — это настоящая потеря. Ситуация критическая. «Динамо» должно в этой ситуации сделать ставку на квалифицированных игроков, чтобы залатать дыры, а молодые они или нет, не так важно», — цитирует Хохлова ТАСС.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее Андрей Кобелев назвал уход Бальбуэны серьёзной потерей для «Динамо».