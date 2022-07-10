Кобелев назвал уход Бальбуэны серьёзной потерей для «Динамо»
- РИА Новости
«Мягко говоря, некрасивый поступок. Уходить за неделю до начала чемпионата… Бальбуэна поступил по-свински. Для «Динамо» уход парагвайца — серьёзная потеря, ведь ещё ушли Ордец и Евгеньев. Клуб остаётся без центральных защитников. Не очень понятно, есть ли кто-то в резерве, а также в списках на покупку», — цитирует Кобелева «Чемпионат».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.
Ранее в «Динамо» прокомментировали решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом.