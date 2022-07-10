В «Динамо» прокомментировали решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на решение парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с московским клубом.

«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо».