Хохлов считает, что у «Динамо» дефицит центральных защитников

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от игры клуба в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«И так в клубе дефицит центральных защитников: Евгеньев ушёл, Бальбуэна уходит. Я не понимаю, кем будут играть. «Динамо» вряд ли сможет составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне если будут такие потери, как Бальбуэна, Шиманьски», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее Хохлов раскритиковал назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером московского «Локомотива».