Хохлов — о назначении Циннбауэра тренером «Локомотива»: шараханье какое-то

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов раскритиковал назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером московского «Локомотива».

«Вообще непонятно. Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно — что происходит-то? Я не могу сказать, что это всё бред. Но то, что в последнее время происходит в российском футболе, меня всё больше и больше удивляет. Одно недоумение и разочарование», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива». С 2015 года Циннбауэр возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги и выиграл Кубок Восьми, в котором участвуют восемь лучших команд лиги.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в «Локомотиве».