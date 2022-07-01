Хохлов — о назначении Циннбауэра тренером «Локомотива»: шараханье какое-то
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«Вообще непонятно. Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно — что происходит-то? Я не могу сказать, что это всё бред. Но то, что в последнее время происходит в российском футболе, меня всё больше и больше удивляет. Одно недоумение и разочарование», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».
Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива». С 2015 года Циннбауэр возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги и выиграл Кубок Восьми, в котором участвуют восемь лучших команд лиги.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в «Локомотиве».