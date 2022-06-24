СЭ: Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в московском футбольном клубе «Локомотив».

Пашинин станет руководителем развития молодёжного футбола, Лоськов — его заместителем, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занял по итогам чемпионата России-2021/22 шестое место. В первом туре нового сезона железнодорожники сыграют дома 17 июля с «Пари НН».

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о решении нападающего железнодорожников Яна Кухты не возвращаться в Россию.