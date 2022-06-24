Сёмин: клубам РПЛ перед покупкой легионеров нужно думать о возможных рисках

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о решении нападающего железнодорожников Яна Кухты не возвращаться в Россию.
Сёмин: клубам РПЛ перед покупкой легионеров нужно думать о возможных рисках
  • РИА Новости

«Эта ситуация в очередной раз доказывает, что, прежде чем покупать легионеров, надо думать о возможных рисках. Для клубов должны быть какие-то дополнительные контракты, которые будут их защищать в подобных случаях», — цитирует Сёмина Sport24.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно и провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее спортивный директор железнодорожников Томас Цорн рассказал, почему Кухта не вернётся в Россию. 

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