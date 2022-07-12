«Уфа» объявила о расторжении контракта с голкипером Беленовым

Вратарь Александр Беленов и футбольный клуб «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Беленов выступал за «Уфу» с 2017 года. Голкипер провёл за клуб 165 матчей и в 54 встречах не пропустил ни одного мяча.

Беленов не играл с мая, так как получил травму на 15-й минуте матча 27-го тура РПЛ с «Химками». Его унесли с поля на носилках после того, как на нём нарушил правила защитник подмосковного клуба Эльмир Набиуллин, который в итоге был удалён.

Ранее в «Уфе» опровергли слухи о договорённости с «Ахматом» по переходу Агаларова.