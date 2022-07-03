Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

В столичном ЦСКА сообщили, почему Чидера Эджуке из Нигерии и исландец Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским футбольным клубом.

«Эджуке и Сигурдссон воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке», — сообщает пресс-служба армейской команды.

В ЦСКА сожалеют о решении игроков. Вместе с тем столичный клуб не планирует обращаться в судебные инстанции для защиты своих интересов.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».

Эджуке в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Эджуке не планирует покидать ЦСКА.





