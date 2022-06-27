Эджуке не планирует покидать ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке заявил, что не собирается покидать московскую команду.

«Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю всё, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать всё, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА», — приводит слова Эджуке Bobsoccer.

Нигериец присоединился к армейцам в 2020 году. За это время он провёл за московский клуб 65 матчей, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с армейским клубом.