Источник: Сигурдссон планирует приостановить контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановить контракт с армейским клубом.

23-летний исландец намерен вернуться в шведский «Норчепинг», за который выступал в 2018 году, сообщает Norrkopings Tidningar.

Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее главный скаут «Венеции» Александр Мента сообщил, что Сигурдссон вернётся в стан ЦСКА.