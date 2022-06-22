Источник: Сигурдссон планирует приостановить контракт с ЦСКА
- РИА Новости
23-летний исландец намерен вернуться в шведский «Норчепинг», за который выступал в 2018 году, сообщает Norrkopings Tidningar.
Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.
Ранее главный скаут «Венеции» Александр Мента сообщил, что Сигурдссон вернётся в стан ЦСКА.