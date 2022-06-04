В «Венеции» объявили о возвращении Сигурдссона в ЦСКА по окончании аренды

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Главный скаут «Венеции» Александр Мента сообщил, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий на правах аренды за итальянский клуб, вернётся в стан московского клуба.
В «Венеции» объявили о возвращении Сигурдссона в ЦСКА по окончании аренды
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV / POOL

«Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернётся в ЦСКА», — цитирует Менту «Чемпионат».

Исландец выступает за армейскую команду с 2018 года. В 87 матчах за красно-синих он забил 13 мячей.

В сезоне-2021/2022 23-летний футболист принял участие в девяти матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может расстаться с Сигурдссоном ближайшим летом.

 

 

 

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