В «Венеции» объявили о возвращении Сигурдссона в ЦСКА по окончании аренды

Главный скаут «Венеции» Александр Мента сообщил, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий на правах аренды за итальянский клуб, вернётся в стан московского клуба.

«Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернётся в ЦСКА», — цитирует Менту «Чемпионат».

Исландец выступает за армейскую команду с 2018 года. В 87 матчах за красно-синих он забил 13 мячей.

В сезоне-2021/2022 23-летний футболист принял участие в девяти матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может расстаться с Сигурдссоном ближайшим летом.