В «Венеции» объявили о возвращении Сигурдссона в ЦСКА по окончании аренды
- AFP
- © Alexander NEMENOV / POOL
«Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернётся в ЦСКА», — цитирует Менту «Чемпионат».
Исландец выступает за армейскую команду с 2018 года. В 87 матчах за красно-синих он забил 13 мячей.
В сезоне-2021/2022 23-летний футболист принял участие в девяти матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может расстаться с Сигурдссоном ближайшим летом.