«Торпедо» объявило о подписании контракта с Цаллаговым

Полузащитник Дзамболат Цаллагов продолжит карьеру в московском «Торпедо».

22-летний футболист заключил контракт со столичным клубом на два года с опцией продления ещё на один сезон. Цаллагов будет выступать под 17-м номером, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Цаллагов до перехода в «Торпедо» выступал за «СКА-Хабаровск». В составе дальневосточного клуба защитник провёл 14 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с Александром Кокориным.