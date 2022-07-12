«Торпедо» объявило о подписании контракта с Цаллаговым

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Полузащитник Дзамболат Цаллагов продолжит карьеру в московском «Торпедо».
«Торпедо» объявило о подписании контракта с Цаллаговым
  • РИА Новости

22-летний футболист заключил контракт со столичным клубом на два года с опцией продления ещё на один сезон. Цаллагов будет выступать под 17-м номером, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Цаллагов до перехода в «Торпедо» выступал за «СКА-Хабаровск». В составе дальневосточного клуба защитник провёл 14 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с Александром Кокориным. 

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