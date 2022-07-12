Агент Куарежмы и Мантуана рассказал, когда футболисты прибудут в «Зенит»

Луис Фернандо Менезес Гарсия, агент вратаря Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана, сообщил, когда бразильские легионеры прибудут в расположение «Зенита».

«Точно не могу сказать. Думаю, что 13 или 14 июля», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан, арендованный «Зенитом», получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.











