Агент Куарежмы и Мантуана рассказал, когда футболисты прибудут в «Зенит»

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Луис Фернандо Менезес Гарсия, агент вратаря Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана, сообщил, когда бразильские легионеры прибудут в расположение «Зенита».
Агент Куарежмы и Мантуана рассказал, когда футболисты прибудут в «Зенит»
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«Точно не могу сказать. Думаю, что 13 или 14 июля», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан, арендованный «Зенитом», получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.





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