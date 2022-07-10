Андрей Мостовой: мы были уверены в крупной победе над «Спартаком»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.
Андрей Мостовой: мы были уверены в крупной победе над «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы даже перед игрой были максимально уверены, что выиграем, даже обсуждали, что крупно. Вот такая уверенность была», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что футболисты «Зенита» подошли к старту сезона в отличной физической форме.

«Все готовы. Новые игроки пришлись тоже ко двору, всё хорошо», — добавил Мостовой.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Спартак» не воспользовался своими моментами в матче за Суперкубок.

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