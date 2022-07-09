Семак: «Спартак» не воспользовался своими моментами в матче за Суперкубок

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».

«Мы играли против «Спартака» — это очень хорошая и квалифицированная команда. Там собраны игроки сборных Промес, Соболев, Джикия — опытные футболисты, которые обладают хорошим уровнем мастерства. Было бы странно, если бы они не создавали моменты. Наши защитники немного подкачали, ошиблись. Были моменты после действий Промеса и Зиньковского, которые здорово обыгрывают один в один», — заявил Семак на пресс-конференции.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.