Гендиректор «Динамо» — об уходе Варелы: доверие к нему подорвано

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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какие действия будет предпринимать клуб после отъезда из команды защитника Гильермо Варелы.
Гендиректор «Динамо» — об уходе Варелы: доверие к нему подорвано
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«Пропуск матча — это серьёзное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Относительно будущего Варелы в «Динамо» — мы подождём и примем решение. Но доверие подорвано», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

По его словам, все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру с московским «Торпедо».

СМИ сообщали, что футболист покинул расположение команды.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее пресс-служба «Динамо» отреагировала на ситуацию с уругвайским защитником команды Гильермо Варелой.



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