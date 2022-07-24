Орещук о пропаже Варелы: фактически речь идёт о шантаже

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал уход защитника Гильермо Варелы.

«Это очень тяжёлая история, некрасивая и неправильная. Руководство «Динамо» должно было знать о таких настроениях уругвайца. Вопрос — почему не переподписали контракты с легионерами? Это уже недоработка спортивного департамента. Непонятно, что Варела наобещал Желько Бувачу. Но я так понимаю, переговоры между сторонами продолжаются и агент пытается выбить для своего подопечного лучшие условия. Фактически речь идёт о шантаже. Это огромная проблема, ведь оставшиеся в России иностранцы теперь могут требовать для себя ещё большие зарплаты», — заявил Орещук RT.

Он подчеркнул, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны защищать свои интересы и заключать с легионерами дополнительные соглашения, чтобы те не имели права уезжать.

«Например, так делают в «Локомотиве». В результате железнодорожники почти никого не потеряли. В «Динамо» же люди просто берут и прощаются. В этом плане совершенно иначе смотрится поведение Себастьяна Шиманьски. Он мог уйти ещё весной и имел на руках огромное количество предложений, но поступил по-мужски и сказал: «Я останусь до лета, но летом уеду, ищите мне замену». По Вареле же варианта два — либо ему надо увеличивать оклад, либо отпускать», — заключил он.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об уходе из столичного клуба защитника Гильермо Варелы.