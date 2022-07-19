Оздоев рассказал, что у него есть предложения из Европы и Турции

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, где может продолжить карьеру.

«Есть предложения от определённых заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Оздоев в интервью журналисту Ивану Карпову.

Он также рассказал, что на него выходили представители клубов из Саудовской Аравии. По его словам, он с уважением относится к этому чемпионату, однако хочет ещё поиграть на более высоком уровне.

Оздоев стал свободным агентом этим летом в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в сезоне-2021/22 в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Оздоев может продолжить карьеру в московском «Торпедо» или в «Урале» из Екатеринбурга.