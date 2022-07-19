Оздоев рассказал, что у него есть предложения из Европы и Турции

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, где может продолжить карьеру.
Оздоев рассказал, что у него есть предложения из Европы и Турции
  • РИА Новости

«Есть предложения от определённых заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Оздоев в интервью журналисту Ивану Карпову.

Он также рассказал, что на него выходили представители клубов из Саудовской Аравии. По его словам, он с уважением относится к этому чемпионату, однако хочет ещё поиграть на более высоком уровне.

Оздоев стал свободным агентом этим летом в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в сезоне-2021/22 в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Оздоев может продолжить карьеру в московском «Торпедо» или в «Урале» из Екатеринбурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить