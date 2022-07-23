«Факел» реализовал больше абонементов на сезон РПЛ, чем столичные клубы

Стало известно количество проданных сезонных абонементов клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2022/23.

Московский «Спартак» реализовал порядка 3 тыс. абонементов, ЦСКА — более 2 тыс., «Динамо» — около 3 тыс., «Локомотив» — более 4 тыс., «Зенит» — порядка 10 тыс., сообщает РБК.

Наибольшее количество абонементов среди всех клубов РПЛ на текущий момент продал воронежский «Факел» — 11,3 тыс.

Согласно приведённым данным, количество проданных абонементов у многих команд по сравнению с предыдущими сезонами значительно снизилось.

Активные фанаты большинства российских клубов из-за введения паспорта болельщика (Fan ID) приняли решение отказаться от посещения матчей.

Fan ID со старта сезона-2022/23 введён в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Обязательным для остальных городов паспорт болельщика станет с декабря.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что фанаты грозненского клуба не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

















