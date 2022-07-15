Болельщики «Ахмата» не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что фанаты грозненского клуба не будут бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Болельщики не будут бойкотировать матчи. Мы проводим работу, объясняем, что они болеют за команду», — цитирует Айдамирова РИА Новости.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее объединение фанатов самарских «Крыльев Советов» Ultras’8 выпустило заявление о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.