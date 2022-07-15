Болельщики «Ахмата» не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID
- РИА Новости
«Болельщики не будут бойкотировать матчи. Мы проводим работу, объясняем, что они болеют за команду», — цитирует Айдамирова РИА Новости.
Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее объединение фанатов самарских «Крыльев Советов» Ultras’8 выпустило заявление о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.