Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

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Объединение фанатов самарских «Крыльев Советов» «Ultras’8» выпустило заявление о бойкоте матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) до полной отмены паспорта болельщика (Fan ID).
Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Объединение Ultras'8, все самарские коллективы и неравнодушные к «ромбику» люди, кому не наплевать на ситуацию, сложившуюся вокруг фанатского движения в России, и творящийся произвол со стороны силовых структур, приняли решение о ПОЛНОМ бойкоте организованной поддержки и посещения стадиона на мероприятиях, где хотя бы на одном матче введена система Fan ID, до ПОЛНОЙ ЕЁ ОТМЕНЫ!» — сказано в заявлении фанатов в их группе «ВКонтакте».

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высказалась об оформлении Fan ID.

 

 

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