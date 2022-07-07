Дарья Карпина считает, что Fan ID не необходимая мера

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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высказалась об оформлении паспорта болельщика (Fan ID).
Дарья Карпина считает, что Fan ID не необходимая мера
  • РИА Новости

«Я считаю, что это абсолютно не необходимая мера. Я не слышала никогда о вопиющих случаях на стадионах. Но, к сожалению, у нас вот так вот — всё должно быть под контролем, и всё», — заявила Карпина в своих социальных сетях.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Николай Валуев сообщил, что отсутствие активных фанатов на стадионе не помешает футболу.

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