Дарья Карпина считает, что Fan ID не необходимая мера
- РИА Новости
«Я считаю, что это абсолютно не необходимая мера. Я не слышала никогда о вопиющих случаях на стадионах. Но, к сожалению, у нас вот так вот — всё должно быть под контролем, и всё», — заявила Карпина в своих социальных сетях.
Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее Николай Валуев сообщил, что отсутствие активных фанатов на стадионе не помешает футболу.