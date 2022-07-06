Валуев — о бойкоте болельщиков Fan ID: футболу это не помешает

Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что отсутствие активных фанатов на стадионе не помешает футболу.

«Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает», — цитирует Валуева «РБ-Спорт».

По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался об оформлении Fan ID.