Валуев — о бойкоте болельщиков Fan ID: футболу это не помешает
- РИА Новости
«Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает», — цитирует Валуева «РБ-Спорт».
По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался об оформлении Fan ID.