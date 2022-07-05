Евсеев — об оформлении Fan ID: буду снова пытаться пройти квест

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался об оформлении паспорта болельщика (Fan ID).

«Вчера был на сайте, потом на «Госуслугах» — и безрезультатно. Оформить Fan ID нельзя. Надо делать, но сделать невозможно. И как теперь на футбол попасть? Буду снова пытаться пройти квест», — написал Евсеев в соцсетях.

По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что планирует оформить Fan ID для посещения футбольных матчей.